Бельгия первой в мире ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян

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Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой, сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день.

Вечером 22 мая пресс-служба правительства Бельгии объявила о введении обязательного карантина для заразившихся обезьяньей оспой. Ограничения будут длиться 21 день.

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

Позднее британцы предположили, что обезьянья оспа используется Россией, как биологическое оружие. На эту мысль их натолкнула деятельность советского микробиолога Канатжана Алибекова, который с 70-х годов занимался разработкой биооружия в объединении «Биопрепарат». По их версии, одним из предметов изучения Алибекова была оспа обезьян.

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал тяжелым фейком информацию о том, что Россия якобы рассматривала возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия, потому что эта болезнь плохо передаётся от человека к человеку, поэтому бессмысленно говорить о ней, как о биологическом оружии.