«Кожа да кости»: зоозащитница о замученных собаках в астраханском приюте Зоозащитница Зариньш: истощенные собаки сидят «друг на друге» в вольерах астраханского «Экоприюта»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зоозащитница Евгения Зариньш в беседе с NEWS.ru рассказала о плохих условиях содержания собак в астраханском «Экоприюте». По ее словам, туда раньше никого не пускали, там стоит «глухой забор и ворота». Придя в приют вместе с сотрудниками полиции, женщина увидела истощенных собак, которые сидят «друг на друге» в вольерах с бетонными полами. По словам зоозащитницы, она также обнаружила мертвую собаку и умиравшее животное, которое забрали врачи.

Там глухой высокий забор, глухие ворота. Туда никогда никого не пускали. Когда мы были там в воскресенье с сотрудниками полиции, мы увидели большой двор с четырьмя открытыми вольерами и сильно истощенными собаками, кожа да кости. У забора лежала умирающая собака, еще одну забрали врачи. Дали 10%, что выживет. У вольеров бетонный пол, собаки друг на друге, в туалет ходят друг на друга, мисок с едой не видели. В ангар не пустили. Что там творится, неизвестно. Мы смогли только с полицией зайти, — сообщила Зариньш.

Женщина отметила, что начато следствие, но пока никто не задержан. Также Зариньш рассказала, что «Экоприют» получил 90% госконтрактов в Астраханской области. Этой организации выделяли средства для ухода за собаками, однако, по мнению активистки, она не видела, чтобы их кормили.

Экоприют забрал 90% контрактов по Астраханской области. Они получали на каждую собаку из бюджета 13 900 рублей — вакцинация, стерилизация, корм, выпуск. Но мы не видели, чтобы их кормили, — подчеркнула Зариньш.

Директор «Экоприюта» Валерий Кущенков в беседе с NEWS.ru заявил, что сотрудники его организации не мучают животных. По его словам, это невыгодно для самого приюта. Кущенков подчеркнул, что сейчас работу его организации проверяют представители следственных органов.

Ранее депутат Думы Астраханской области Мария Лиджиева рассказала в беседе с «Осторожно Media», что с 26 по 27 ноября около 60 собак из приюта были изуродованы и убиты.

Парламентарий отметила, что зооволонтеры обнаружили убитых животных на Фунтовском полигоне. Она предположила, что собак привозили туда на сожжение из «Экоприюта». По словам Лиджиевой, эта фирма ранее выиграла тендер на стерилизацию и отлов бездомных животных.