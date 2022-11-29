«Это нам невыгодно»: «Экоприют» ответил на обвинения в убийстве собак Директор астраханского «Экоприюта» Кущенков заявил, что его сотрудники не мучают собак

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Директор астраханского приюта «Экоприют» Валерий Кущенков заявил в беседе с NEWS.ru, что сотрудники его фирмы не мучали животных. По его словам, это невыгодно для самого приюта. Кущенков подчеркнул, что сейчас работу его организации проверяют представители следственных органов.

Сейчас идет как внутреннее разбирательство, так и разбирательство следственных органов. Конечно, нам это невыгодно мучить животных, и никто их не мучил. Это просто исключено. Пока не знаю, заказуха ли это, потом посмотрим, — сказал Кущенков.

Ранее депутат Думы Астраханской области Мария Лиджиева рассказала в беседе с «Осторожно Media», что с 26 по 27 ноября около 60 собак из приюта были изуродованы и убиты.

Парламентарий отметила, что зооволонтеры обнаружили убитых животных на Фунтовском полигоне. Она предположила, что собак привозили туда на сожжение из «Экоприюта». По мнению Лиджиевой, эта фирма ранее выиграла тендер на стерилизацию и отлов бездомных животных.

Местные жители опубликовали в Сети кадры с предполагаемого места преступления, на которых изображены тела изуродованных животных с выколотыми глазами и отрезанными носами.

Ранее пресс-секретарь регионального отдела МВД в Дагестане Гаяна Гариева сообщила, что на территории республики мужчина зверски убил двух новорожденных щенят. По ее словам, злоумышленник перевернул будку, в которой находились собаки, после чего начал их топтать.

К публикации Гариева приложила видеоролик, на котором жалобно скулят выжившие щенята. В пресс-службе МВД заявили, что преступник будет найден и привлечен к ответственности.