«Откуда столько жестокости?»: в Дагестане мужчина раздавил двух щенят В Дагестане мужчина зверски убил двух щенят

Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

В Дагестане мужчина зверски убил двух новорожденных щенят, сообщила пресс-секретарь регионального отдела МВД Гаяна Гариева в Telegram. По ее словам, злоумышленник перевернул будку, в которой находились собаки, после чего начал их топтать. К публикации Гариева приложила видеоролик, на котором жалобно скулят выжившие щенята. В пресс-службе МВД заявили, что преступник будет найден и привлечен к ответственности.

Сообщаю: полиция уже ищет, найдет и привлечет к ответственности! <...> Ну откуда в человеке столько беспричинной и бессмысленной жестокости? Разумное вроде бы существо, «венец природы», как оно способно раздавить что-то маленькое, живое и беззащитное? Наступить на коробку с новорожденными щенками и раздавить, — написала пресс-секретарь МВД Дагестана.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в городе Балаково Саратовской области заместитель начальника отдела ГИБДД и сын вице-губернатора региона убил двух собак бывшей девушки. Он швырнул одного из питомцев о стену и предложил хозяйке сделать из него чучело, «чтобы было не так обидно».

Девушка пришла с заявлением в полицию, после чего на мужчину завели уголовное дело.