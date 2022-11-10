Baza: в Балаково замглавы отдела ГИБДД убил двух собак бывшей девушки

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Telegram-канал Baza сообщает, что в городе Балаково Саратовской области заместитель начальника отдела ГИБДД и сын вице-губернатора региона убил двух собак своей бывшей девушки. По данным источника, одного из питомцев он швырнул о стену и предложил хозяйке сделать из него чучело, «чтобы было не так обидно». Как передает канал, девушка пришла с заявлением в полицию, после чего на мужчину завели уголовное дело.

Как пишет Baza, сотрудник ГИБДД 8 сентября приехал в Балаково к девушке и попросил остаться у нее с ночевкой. По сведениям канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и стал дебоширить, в результате чего швырнул йоркширского терьера о стену, после чего тот скончался. Как передает источник, девушка сказала, что собирается покурить, но в итоге сбежала из своей квартиры в домашней одежде.

По данным канала, той же ночью замглавы отдела ГИБДД по Саратовской области написал ей, что нашел в квартире еще одного терьера. Девушка предположила, что он тоже уже мертв.

Ранее в МВД сообщали, что житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его об стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу.