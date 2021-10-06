Коттедж россиянки могут снести из-за ошибки строителей

10 лет назад жительница Краснодара приобрела коттедж, теперь администрация города хочет его снести из-за формальных разногласий с законодательными нормами: он расположен на 70 сантиметров ближе к соседскому дому, чем разрешено. Подробнее об этом рассказала владелица здания в беседе с Lenta.ru.

Россиянка заявила, что о судебном процессе с её участием она даже не знала и обратилась в соответствующие органы, только когда с неё начали списывать деньги за неисполнение судебного решения. Также против владелицы коттеджа выступают соседи: их не устраивает провод над их навесом, который питает её дом электричеством. При этом пресловутые 70 сантиметров, не учтённые по ошибке строителей, им никак не мешают.

Общественный деятель из Краснодара Марина Репещук призналась, что ещё несколько семей обратились с жалобами на городскую администрацию, которая не вникает в суть проблемы и просто выписывает предписания на снос.

Администрация вообще не вникает в суть произошедшего несколько лет назад и просто-напросто выписывает предписания и добивается через суд сноса домов. Мы прекрасно понимаем, что тот район Краснодара, где проживают эти семьи, расположен недалеко от центра города, от улицы Красной. Это лакомый кусок для других желающих построить там жильё, — прояснила ситуацию Репещук.

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