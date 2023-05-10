В Омске корова топнула копытом и убила скотника Под Омском работник комплекса «Кутузовское» погиб под плитой, которую свалила на него корова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 мая в Омской области 24-летний работник молочного комплекса «Кутузовское» погиб от упавшей на него бетонной плиты, которую толкнула копытом корова, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Также эту информацию подтвердили в региональном СУ СК.

Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля, — сообщил источник агентства.

Следователи местного СК начали разбирательство по статье о нарушении требований охраны труда.

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