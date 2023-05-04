Сотрудницу хлебозавода в Клину убила тестомесильная машина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Клину 56-летняя сотрудница местного хлебозавода умерла в тестомесильной машине, сообщает MK.RU. Женщина приступила к мытью оборудования и зацепилась робой за винт машины. Труп коллеги, зажатый под промышленным винтом, обнаружила сотрудница из соседнего цеха. Она заподозрила неладное, когда женщина не пришла к ней за водой в привычное время.

Известно, что погибшая проработала на заводе около двух лет и каких-либо нареканий со стороны руководства не имела. В том числе по части соблюдения правил эксплуатации оборудования. По предварительным данным, работница не отключила тестомесильную машину в момент, когда приступила к ее промывке. ЧП произошло во время ночной смены.

Полиция начала проверку по факту смерти. У женщины остались дети и супруг.

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