Лошадь убило током в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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В центре Москвы две лошади, предположительно, получили удар током, одно животное погибло, передает РЕН ТВ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел накануне вечером на Триумфальной площади. Предполагается, что лошади получили удар током от информационного табло. Одно из животных умерло спустя три минуты. Второе удалось оттащить от провода и спасти.

В Сети появились видео с места происшествия. На одном из них заметно, что из корпуса информационного табло в самом низу торчат оголенные провода.

Ранее в Северной Осетии конь попытался перепрыгнуть легковой автомобиль, но не рассчитал силы и приземлился на его крышу. Животное помяло машину и выбило копытом лобовое стекло, после чего побежало дальше. В автомобиле находились двое мужчин, они в результате происшествия не пострадали.