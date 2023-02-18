Конь затоптал машину с людьми и попал на видео В Северной Осетии конь раздавил машину с людьми и попал на видео

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Необычное ДТП с участием коня сняли на видео в селе Саниба в Северной Осетии. Животное попыталось перепрыгнуть припаркованный легковой автомобиль, однако не рассчитало силы и приземлилось на его крышу, сообщает KP.RU.

В салоне Toyota Camry в тот момент находились двое мужчин, они не пострадали. После случившегося они в недоумении выбежали из машины.

Японская иномарка получила существенные повреждения — конь пробил копытами лобовое стекло и помял крышу автомобиля своим весом.

Ранее в Хабаровском крае произошла авария при непосредственном участии замороженного осетра. Тушка рыбы вывалилась из кузова грузовика и пробила радиатор машины Mazda, водитель которой пристроился за фурой. По словам самого мужчины, он ехал так, чтобы снег и ветер не снесли его иномарку с трассы.

Работник ЖКХ на тракторе ранее вывалил два ковша грязных осадков на «Газель», которая мешала уборке снега. Мужчина оказался несговорчивым и не освободил дорогу для коммунального служащего. Только когда на лобовом стекле оказалась порция каши из снега и грязи, водитель сел за руль и решился отогнать автомобиль.