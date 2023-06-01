Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до пяти Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до пяти

Фото: vvgladkov/t.me

Количество пострадавших в результате ночных обстрелов города Шебекино Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трое жителей региона получили различные осколочные ранения, также один сотрудник полиции сломал плечевую кость. Кроме этого, травмы получил охранник моста. На месте работают медики и аварийные службы.

Есть пятеро пострадавших. Сотрудник полиции с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте. <...> Поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями, — написал Гладков.

Он также рассказал, что при обстрелах Шебекино загорелись частный жилой дом и административное здание. Также снаряды попали в несколько других зданий в городе, включая многоквартирные дома, добавил белгородский губернатор. Он пообещал в случае необходимости укрыть жителей Шебекино в пункте временного размещения в «Белгород Арене». Чтобы добраться туда, Гладков порекомендовал обратиться в администрацию региона.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщает, что на российской-украинской границе идет бой, украинские диверсанты при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По данным канала, у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Гладков сообщил, что 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей в связи с опасностью из-за участившихся обстрелов. Глава региона рассказал, что предыдущей ночью в результате массированного удара со стороны ВСУ в Шебекино пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы.