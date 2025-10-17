Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:05

Десятки блокираторов колес установили должникам в российском городе

В Екатеринбурге на авто должников начали устанавливать специальные блокираторы

Фото: t.me/gufsspsverdlovskayaoblast

Судебные приставы во время рейдовых мероприятий в Екатеринбурге установили 56 блокираторов на автомобили должников, заявил замруководителя ГУ ФССП России по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев. По его словам, теперь, если у владельца машины есть неоплаченные долги, на ее колесо ставят специальное устройство.

На колеса машины должника устанавливается блокирующее устройство, и должнику оставляется уведомление о необходимости оплаты задолженности по QR-коду при помощи сервиса ФССП России, — отметил он.

После полного погашения задолженности блокировка с колес снимается дистанционно. Как показал первый опыт, такая мера моментально действует на злостных неплательщиков, подчеркнул Шеломенцев. Он добавил, что в ходе рейда также были составлены 33 акта ареста авто должников в рамках 415 исполнительных производств на сумму задолженности 51 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и судебные приставы задержали 32-летнего водителя BMW, систематически нарушавшего правила дорожного движения. Основанием для задержания послужили данные от нейросети, которая анализирует информацию о правонарушениях на дорогах.

машины
должники
Екатеринбург
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье
«Агония продолжается»: Зеленского уличили в узурпации региональных властей
Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.