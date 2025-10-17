Десятки блокираторов колес установили должникам в российском городе В Екатеринбурге на авто должников начали устанавливать специальные блокираторы

Судебные приставы во время рейдовых мероприятий в Екатеринбурге установили 56 блокираторов на автомобили должников, заявил замруководителя ГУ ФССП России по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев. По его словам, теперь, если у владельца машины есть неоплаченные долги, на ее колесо ставят специальное устройство.

На колеса машины должника устанавливается блокирующее устройство, и должнику оставляется уведомление о необходимости оплаты задолженности по QR-коду при помощи сервиса ФССП России, — отметил он.

После полного погашения задолженности блокировка с колес снимается дистанционно. Как показал первый опыт, такая мера моментально действует на злостных неплательщиков, подчеркнул Шеломенцев. Он добавил, что в ходе рейда также были составлены 33 акта ареста авто должников в рамках 415 исполнительных производств на сумму задолженности 51 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и судебные приставы задержали 32-летнего водителя BMW, систематически нарушавшего правила дорожного движения. Основанием для задержания послужили данные от нейросети, которая анализирует информацию о правонарушениях на дорогах.