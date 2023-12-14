Кипяток залил улицу в Южно-Сахалинске Кипяток залил улицу в Южно-Сахалинске из-за аварии на теплотрассе

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Кипяток залил улицу в Южно-Сахалинске из-за аварии на теплотрассе, сообщает мэрия города. На месте работают коммунальные службы. Ситуация находится на контроле департамента городского хозяйства.

Произошло повреждение на сетях около дома по адресу: просп. Мира, 243. Сейчас на месте работают специалисты Сахалинской коммунальной компании, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Юже тротуар под школьниками провалился в результате прорыва теплотрассы. Дети в этот момент шли на занятия в школу. Отмечалось, что всем пострадавшим от 9 до 16 лет, госпитализировали только четверых со значительными ожогами. У одного из мальчиков ожоги 25% тела, у остальных троих — от 12% до 18%. Девочка с 3% ожогов отказалась ехать в больницу.

Журналисты писали, что школьники пытались помогать друг другу и вытаскивали из ямы. Известно, что за теплосети на провалившемся участке отвечает ООО «Тепло людям. Южа». Очевидцы засняли место ЧП, из ямы продолжает валить пар.

В сентябре в городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. В результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. В ведомстве уточнили, что яма с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. В Сети появилось видео с места произошедшего.