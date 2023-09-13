Появилось видео, как восьмилетний мальчик свалился в яму с кипятком в ХМАО В ХМАО восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. В результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. В ведомстве уточнили, что яма с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. Организована доследственная проверка. В Сети появилось видео с места произошедшего.

Выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе восьмилетний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре М. В. Мокшина следователями следственного отдела по городу Пыть-Яху начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении СК.

Следователи хотят выяснить, как в Пыть-Яхе появилась яма с кипятком, а также другие обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

23 июля произошла авария в ТЦ «Времена года», при прорыве трубы кипяток разлился на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате четыре человека погибли, еще 10 пострадали, из которых девятерым потребовалась госпитализация. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главного инженера частной организации, обслуживающей ТЦ «Времена года», Евгения Боткина посадили под домашний арест, свою вину он не признал.