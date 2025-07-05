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05 июля 2025 в 10:12

Раскрыто, кто приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными

СК: приказ об ударе по Ил-76 с украинскими пленными отдал командир Дзяман

Военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-транспортный самолет Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приказ сбить самолет Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман и вышестоящее командование, сообщает Следственный комитет России. По данным следствия, удар был нанесен из комплекса Patriot, которые стоят на вооружении у этой бригады.

Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. <…> Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, — говорится в сообщении.

Дзямана заочно обвинили в совершении теракта и объявили его в международный розыск. Других причастных к удару по самолету с украинскими пленными, в том числе руководителей Минобороны Украины, продолжают устанавливать.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года. Погибли все 74 человека, находившиеся на борту. Большую часть из них составляли военнослужащие ВСУ. СК РФ установил, что самолет обстреляли ракетами американского ЗРК Patriot, выпущенными с территории Харьковской области.

Россия
Следственный комитет
Ил-76
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