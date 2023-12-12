Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в городе Юже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тротуар провалился в городе Юже Ивановской области, пострадали пятеро школьников, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дети упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги, пытаясь спасти друг друга. Их госпитализировали.

Канал отмечает, что на улице Пушкина рядом с теплотрассой произошел подмыв грунта. По факту случившегося проводится проверка.

В свою очередь Telegram-канал «112» пишет, что один из пострадавших мальчиков доставлен в больницу с ожогами 25% тела, у остальных школьников — ожоги от 3% до 18%.

Как отмечает Telegram-канал Mash, всем пострадавшим от 9 до 16 лет. Согласно его информации, медики госпитализировали только четырех школьников с серьезными травмами, одна из пострадавших от госпитализации отказалась из-за незначительных ожогов.

В сентябре в городе Пыть-Ях восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, в результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. Полость с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. СК инициировал проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.