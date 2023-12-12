Опубликовано фото ямы с кипятком, куда провалились школьники

Фото: t.me/prok37

Очевидцы засняли место ЧП в Ивановской области, где пятеро школьников провалились в яму с кипятком. На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, что на территорию прибыл экскаватор.

Известно, что за теплосети на провалившемся участке отвечает ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура организовала разбирательства по факту происшествия. Результат проверки взят прокуратурой области на контроль.

Пятеро школьников провалились в яму, образовавшуюся в асфальте на дворовой территории 12 декабря. Предполагается, что произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой на улице Пушкина. Telegram-канал «112» написал, что мальчик Ярослав М. доставлен в больницу с ожогами 25% тела, Дарья К. обожгла 18% поверхности кожи, Илья М. — 12% тела, Арсений Е. — 12%, Милана К. — 3%. Всем пострадавшим от девяти до 16 лет.

В сентябре в городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. В результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. В ведомстве уточнили, что яма с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. В Сети появилось видео с места произошедшего.