Киев стягивает на Запорожское направление бронетехнику и артиллерию Рогов: Киев стягивает на Запорожское направление тяжелое вооружение

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он уверил, что ВСУ могут попытаться организовать наступление.

Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на Запорожский фронт, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра. Рогов предположил, что именно с этими планами связан визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона и Днепропетровскую область.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также высказал предположение, что украинские войска могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям, часть ударов будет нацелена на отвлечение российской армии. Он также добавил, что действия ВСУ будут полностью зависеть от команд из Вашингтона, которым подчиняется Киев.