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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 августа: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 3 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 60 — над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Воронежской области, семь — над территорией Белгородской области, три — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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