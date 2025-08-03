Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 августа: инфографика

В ночь на 3 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 60 — над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Воронежской области, семь — над территорией Белгородской области, три — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.