Кадыров объявил об отправке еще двух батальонов в Донбасс

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что в распоряжении бойцов современная техника и передовое вооружение.

Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу, — заявил Кадыров.

Он добавил, что бойцы чеченских батальонов готовы «катком проехаться по всем позициям врага, сметая на своем пути любую угрозу целостности нашей великой державы и братскому народу».

14 сентября Кадыров заявил, что в России следовало бы объявить военное положение и применять на Украине «любое вооружение», одновременно подчеркнув, что это мнение является его личной точкой зрения как гражданина, патриота и добровольца. Глава республики также отметил, что в России каждый может внести свой поcильный вклад в успех СВО, отправившись в зону конфликта, помогая дoбровольцам, восстанавливая мирную жизнь в Донбасcе или даже поддерживая российскую армию в интернете.

Накануне глава Чечни предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев.