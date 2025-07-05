«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато» Кадыров опубликовал видео с уничтожением огневой точки ВСУ с оружием НАТО

Огневая точка Вооруженных сил Украины была уничтожена на Харьковском направлении благодаря действиям бойцов спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, военные передали «привет в высокотехнологичной упаковке», действуя без лишней суеты.

И снова с нами на связи группа Бати легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ с Харьковского направления. В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка укронато, — написал Кадыров.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65, входящие в состав американского ЗРК Patriot, размещенного на Украине. ВСУ также лишились двух пикапов, артиллерийских орудий, пусковой установки хорватской РСЗО RAK-SA-12 и склада с боеприпасами.

Военный эксперт Василий Дандыкин тем временем заявил, что танки Abrams, которые идут на Украину по Черному морю от западных союзников, могут стать новой целью российских дронов. По его словам, их надо уничтожить, чтобы не было проблем в зоне СВО.