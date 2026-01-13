Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:32

К президенту вуза на Урале нагрянули с обысками

Правоохранители пришли с обысками в кабинеты президента УрФУ Виктора Кокшарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинетах президента Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, сообщил 66.RU источник, знакомый с ситуацией. Мероприятия также коснулись первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника Михаила Жабреева.

На данный момент никто из фигурантов не задержан. Очевидцы сообщают о присутствии людей в масках в здании университета по адресу улица Мира, 19. Канал отмечает, что обыски связаны с проверкой, инициированной летом текущего года министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

По предварительным данным, сотрудники университета могут быть причастны к махинациям с федеральной недвижимостью, находящейся в имущественном комплексе УрФУ. Также проверяется информация о возможном выводе денежных средств под видом выплаты заработной платы. Пресс-служба УрФУ подтвердила факт проведения проверки правоохранителями.

Ранее первого проректора университета профсоюзов в Санкт-Петербурге отправили на допрос. По данным источника, в вузе прошли обыски. Также на допрос были направлены сотрудники университета.

Урал
вузы
обыски
силовики
