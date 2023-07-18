Из Ростовской области снова можно доехать до Крыма на автобусе Власти Ростовской области сообщили о возобновлении движения автобусов в Крым

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автобусов возобновили по регулярным маршрутам из Ростовской области в Крым, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве транспорта региона. В ведомстве также уточнили, что заказному транспорту все еще необходимо выбирать альтернативные маршруты.

Речь идет об автобусном сообщении через паромную переправу. Заказной транспорт по-прежнему может использовать лишь сухопутный маршрут.

Автобусы перестали курсировать из Ростова-на-Дону на полуостров после атаки на Крымский мост 17 июля. Как сообщалось ранее, всего прогремело два взрыва. Для атаки на объект Украины задействовала надводные беспилотники.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. В результате теракта погибли мужчина и женщина, а также пострадал один ребенок. Погибшая семейная пара проживала в Старом Осколе Белгородской области. Их пострадавшая дочь-подросток была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры с места происшествия. На них можно заметить, что один из пролетов моста был полностью разрушен. Второй получил значительные повреждения и «просел».