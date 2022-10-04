Институт МВД в Иркутске планирует закупить 245 тысяч куриных яиц в тюрьмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восточно-Сибирский институт МВД РФ в Иркутске закупит более 245 тысяч куриных яиц по тендеру, приоритет на выполнение которого будет у тюрем и иных предприятий уголовно-исполнительной системы, передает «ФедералПресс» со ссылкой на проект контракта с сайта госзакупок. Известно, что заявки на тендер принимаются до 11 октября. Победитель должен будет поставлять продукцию с 21 декабря 2022 года по 28 декабря 2023 года. При этом стоимость одного яйца по контракту составит 10 рублей.

Яйца куриные в скорлупе свежие. Категория яйца — первая; класс яйца — столовое. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 20 суток, — написано в спецификации к контракту.

Известно, что контракт обойдется образовательному учреждению в 2,4 млн рублей — значит, цена каждого яйца составит 10 рублей, притом что средняя цена этого продукта в Сибири составляет около шести рублей.

Ранее представитель Главного управления ФСИН по Свердловской области Иван Шарков сказал, что продукцию шведской компании IKEA, которая ранее покинула российский рынок, можно заменить отечественной мебелью, которую производят заключенные. По его словам, качество будет лучше, а цены ниже.

По словам спикера свердловского главка ФСИН Александр Левченко, ФСИН серьезно занимается мебелью уже много лет. На рынки по всей стране поставляется продукция. Если найдутся новые инвесторы, производство будет расширено. Левченко отметил, что специалистов среди заключенных готовят в профессиональных училищах. Мебель изготавливается практически любая: корпусная, офисная, мягкая, для дома и дачи. В том числе для российских школ, детских садов и больниц.