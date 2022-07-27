От бронежилетов до гробов: что производят в тюрьмах по всему миру В России хотят, чтобы заключенные заменили иностранные компании, ушедшие из РФ. А как обстоят дела с тюремным трудом в других странах?

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В Федеральной службе исполнения наказаний предложили заменить продукцию шведской компании IKEA, покинувшей российский рынок, отечественной мебелью, которую производят заключенные. «У нас и качество лучше, и цены ниже, — уверяет представитель Главного управления ФСИН по Свердловской области Иван Шарков. — Колонии вполне могут занять место IKEA». И вообще, отметил чиновник многообещающе, «по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут». NEWS.ru выяснил, как в разных странах используют тюремный труд.

IKEA — присядь с комфортом

Кстати, сама IKEA десять лет назад оказалась в центре громкого скандала. Тогда на немецком ТВ вышел фильм-расследование о том, как в 1970–1980-е годы шведский мебельный гигант, вышедший на рынок ГДР, активно использовал труд политзаключенных. Бывшие узники Штази рассказали, как в подневольных условиях делали офисные кресла, буфеты, ручки для дверей и многое другое.

Это был секрет Полишинеля. Я и мои сокамерники прекрасно знали, что нас заставляют работать на IKEA. Название этой компании было написано на упаковке для наших товаров. Да и тюремные охранники от нас ничего не скрывали. Я рад, что наконец-то об этом можно говорить открыто, — поделился с журналистами 51-летний Александр Арнольд, который в молодости был осужден на 11 месяцев «за распространение антикоммунистической пропаганды» в виде произведений Брехта и Гессе.

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press Производство мебели

Поначалу представители концерна все отрицали, но затем все же запросили документы из архивов бывшей тайной полиции ГДР, где информация полностью подтвердилась. Пришлось публично извиняться за прошлое.

Мы всей душой сожалеем, что такое произошло, — заявил глава немецкого офиса IKEA Петер Бетцель.

Американские рабы и китайцы, вставшие на путь исправления

США — мировой рекордсмен по числу заключенных (более двух миллионов человек). Тюремный труд в Америке санкционирован 13-й поправкой к конституции. Она запрещает рабство, однако разрешает эксплуатацию осужденных, когда речь идет о наказании за совершенные преступления. Тюремный труд стал частью американской экономики, по меньшей мере, с конца XIX века. А в 1930-х, на фоне Великой депрессии, была создана и действует до сих пор госкорпорация UNICOR (Federal Prison Industries), на которую работают около 17 тысяч заключенных федеральных тюрем по всей стране. Они задействованы в самых разных сферах — от ремесленных производств и сельского хозяйства до компьютерного дизайна и 3D моделирования. В региональных тюрьмах контракты можно заключать и без посредников. Так, Hickman’s, четвертый по величине производитель куриных яиц в США, открыто нанимает на работу осужденных.

Сообщалось, что клиентами Federal Prison Industries выступали многие всемирно известные бренды — Microsoft, Pfizer, Starbucks, Victoria’s Secret. Неудивительно, что в год UNICOR зарабатывает до полутора миллиардов долларов, полностью оправдывая свое неофициальное прозвище — «тюремно-промышленный комплекс». Руками американских зэков создается мебель (в том числе для госучреждений), военная и полицейская униформа, включая бронежилеты и каски, дорожные знаки, лампы, канцтовары и еще много всего.

Фото: Alain Le Garsmeur/Impact Photos Производство электронных товаров в центре содержания под стражей для несовершеннолетних правонарушителей

При этом за свой труд они зачастую получают нищенское вознаграждение — от 23 центов до $1,15 в час, что в разы ниже прожиточного минимума ($7,25). Многие после выхода из тюрьмы рассказывают журналистам о бесчеловечном обращении. Своей историей с Национальным публичным радио поделился бывший заключенный Кардифф Гарсия.

Мой рабочий день начинался в четыре утра. Я шел на кухню готовить завтрак на 1200 человек. Я готовил обеды, я готовил ужины. За день мне платили 2,25 бакса, прикиньте! — поведал Гарсия. — А еще я знаю одного парня-зэка, который работает в особняке губернатора штата Небраска — натурально отдраивает его хату, такие дела.

К китайской системе тюремного труда у правозащитников не меньше претензий, чем к американской. В КНР обязательная работа осужденных считается частью плана по их исправлению. Почти при каждой китайской тюрьме построены фабрики и мастерские, чья продукция идет в том числе за рубеж, утверждают СМИ. Среди них — одежда, осветительные приборы, сумки, пластиковая упаковка. При этом китайские поставщики и западные импортеры стараются скрыть факт сотрудничества.

На ярлыках одежды, которую мне приходилось шить, нередко была заранее проставлена цена в евро. И она явно предназначалась не для китайцев — судя по дизайну и по большим размерам, — поделилась с порталом Bitter Winter 30-летняя китаянка, побывавшая в тюрьме за участие в религиозном движении «Церковь всемогущего Бога».

Время от времени в СМИ появляются истории о том, как благодушный покупатель в Европе или США находит в кармане брюк или в сумочке с ярлыком Made in China послание от безымянного заключенного одной из тюрем Поднебесной, в котором тот жалуется на жестокое обращение и просит оповестить об этом весь мир. Так, в декабре 2019 года под Рождество шестилетняя девочка из Лондона по имени Флоренс обнаружила подобную записку, вложенную в открытку с котиком в колпаке Санты. Анонимный мужчина, делавший эту самую открытку за решеткой в далеком Шанхае, обвинил администрацию исправительного учреждения в использовании труда осужденных иностранцев. Власти КНР все отрицали. Однако универсам Tesco после публикации этой истории в The Sunday Times приостановил сотрудничество с китайским поставщиком, изъяв из продажи всю партию «тюремных» открыток.

Чучело от японского сидельца

Совсем недавно, в июне, министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава принял участие в торжественной церемонии вместе с главой местного бренда Montbell — крупнейшего производителя верхней одежды и оборудования из Осаки. Пилотный проект их сотрудничества был запущен еще в 2019 году в стенах тюрьмы Абасири на Хоккайдо, а теперь оно будет расширено.

Кооперация дала хорошие плоды как в плане исправления оступившихся, так и с точки зрения роста популярности товаров, сделанных их руками. Обе стороны остались довольны и решили вовлечь в инициативу еще больше заключенных, — сообщили в японском правительстве.

Фото: Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помимо одежды узники Абасири делают подставки для посуды с растительным орнаментом или изображением популярных у местных жителей зверей — оленей и лис. А еще они шьют окрашенные по специальной технологии хлопковые полотенца для рук — тенугуи, которые принято дарить как сувениры. Также японские заключенные производят кожаные сумки и обувь (почему-то им доверяют только мужскую), мангалы для барбекю, декоративные игрушки вроде корабликов. Некоторые даже осваивают профессию таксидермистов и умело делают чучела животных.

Поляку тюрьма, а немцу — гроб

Итальянцы, известные ценители и производители вин, верны себе во всем. В прошлом году местные СМИ сообщали, что узники тюрьмы для особо опасных преступников на острове с устрашающим названием Горгона занялись... виноделием. Проект поддержал синьор Ламберто Фрескобальди — владелец легендарного семейного производства с 700-летней историей. Он доверил рецидивистам свои виноградники, в результате почти 3 тыс. бутылок из первой партии «мафиозного» белого разошлись на ура, в том числе по итальянским ресторанам и винотекам.

Среди необычной продукции, которую выпускают заключенные, обнаружились... гробы. Их делают в одной из крупнейших тюрем Польши в местечке Чарна. По черной иронии, польские гробы предназначены для немцев.

Наша фирма с 1992 года занимается производством гробов, которые поставляются для западных рынков, в основном в Германию. Уже несколько лет мы сотрудничаем с Чарненским подразделением по трудоустройству осужденных. Они отлично знают свое дело и учатся быстро и с удовольствием. У нас были насчет них опасения, но только поначалу. Никаких нареканий к рабочим из тюрем у нас нет — порой они в десять раз вежливее наймитов с улицы. Неудивительно, что после вынужденного перерыва из-за ковида мы разморозили сотрудничество с тюрьмой, — рассказывает менеджер ритуальной фирмы из села Загурки Цецилия Капельска.

Фото: Pablo Miranzo/Global Look Press Производство гробов

По ее словам, у каждого гробовщика из заключенных есть свой наставник от компании. Специфическая работа обычно не вызывает отторжения. Тем более что по польским законам тюремный труд — дело сугубо добровольное.

Наши подопечные делают отдельные элементы, гроб лишь конечный продукт. Они даже научились шутить насчет своего ремесла, — говорит пани Капельска.

А вот в Германии закон прямо допускает принудительный труд заключенных — но только «в соответствии с их физическими возможностями». Немецким нарушителям закона, вставшим на путь исправления, доверяют делать мебель в офисы федеральных чиновников и шить мантии для судей. Тюремная продукция продается через онлайн-магазины и пользуется спросом. Но этот мелкий бизнес лишь вершина айсберга. Радиостанция Deutschlandfunk обнародовала список восьми десятков крупных немецких компаний, которые в последние годы официально использовали тюремный труд. Среди них оказались такие автогиганты, как BMW, Volkswagen и Mercedes Benz, производитель бытовой техники премиум-класса Miele, электротехнический конгломерат Siemens, производитель фломастеров Edding и многие другие.

При этом немецкие акулы капитализма тоже экономят, пользуясь хитрым пассажем в законе. Мол, вознаграждение заключенных считается не зарплатой в классическом смысле, но «воспитательным элементом». Почасовая оплата труда немецких заключенных сейчас составляет от 1,37 евро до 2,30 евро и даже не индексируется. Зато в целом в Германии с 1 июля 2022 года МРОТ был повышен до 10,45 евро. Ожидается, в октябре правительство поднимет его до 12 евро. В связи с такой несправедливостью двое заключенных из Баварии и Баден-Вюртемберга обратились в Федеральный конституционный суд. Они требуют равенства в правах с обычными гражданами. Не исключено, что граждане заключенные добьются компенсации.