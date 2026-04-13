Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных

В России бывшим заключенным помогают с трудоустройством и временным жильем, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, постпенитенциарная пробация применяется к гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С 1 января 2025 года закон о постпенитенциарной пробации действует в полном объеме. Она применяется к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь строится через индивидуальную программу ресоциализации, куда могут входить восстановление социальных связей, психологическая поддержка, содействие в получении документов, трудоустройстве, профессиональном обучении и даже в оформлении соцконтракта. С 2025 года работают центры пробации, которые могут предоставить временное место проживания и сопровождать человека по всем мероприятиям индивидуальной программы, — сказал Русяев.

Пробация носит добровольный характер. Она начинается с заявления самого человека. Подать его можно еще до освобождения, не позднее чем за два месяца, через администрацию учреждения. Если момент упущен, обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства разрешается в течение шести месяцев после выхода на свободу. Непосредственно при освобождении Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации обязывает администрацию учреждения обеспечить бесплатный проезд к месту жительства, выдать продукты или деньги на дорогу, а если нет сезонной одежды и обуви, предоставить их за счет бюджета. Предусмотрено и единовременное пособие, размер которого составляет 850 рублей, — резюмировал Русяев.

