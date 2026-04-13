Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:30

Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных

Юрист Русяев: бывшим заключенным помогают с трудоустройством и временным жильем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России бывшим заключенным помогают с трудоустройством и временным жильем, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, постпенитенциарная пробация применяется к гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С 1 января 2025 года закон о постпенитенциарной пробации действует в полном объеме. Она применяется к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь строится через индивидуальную программу ресоциализации, куда могут входить восстановление социальных связей, психологическая поддержка, содействие в получении документов, трудоустройстве, профессиональном обучении и даже в оформлении соцконтракта. С 2025 года работают центры пробации, которые могут предоставить временное место проживания и сопровождать человека по всем мероприятиям индивидуальной программы, — сказал Русяев.

Он отметил, что подать заявление на пробацию можно еще до освобождения, не позднее чем за два месяца, главное — желание заключенного. По его словам, если момент упущен, граждане могут обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение полугода после выхода на свободу.

Пробация носит добровольный характер. Она начинается с заявления самого человека. Подать его можно еще до освобождения, не позднее чем за два месяца, через администрацию учреждения. Если момент упущен, обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства разрешается в течение шести месяцев после выхода на свободу. Непосредственно при освобождении Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации обязывает администрацию учреждения обеспечить бесплатный проезд к месту жительства, выдать продукты или деньги на дорогу, а если нет сезонной одежды и обуви, предоставить их за счет бюджета. Предусмотрено и единовременное пособие, размер которого составляет 850 рублей, — резюмировал Русяев.

Ранее адвокат Станислав Вершинин заявил, что лица, содержащиеся в следственных изоляторах, обладают правом на получение медицинской помощи. По его словам, заключенным также положено индивидуальное спальное место и питание.

Общество
заключенные
тюрьмы
Россия
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России раскрыли, сколько раз Украина нарушила пасхальное перемирие
Психиатр объяснил, зачем Трамп опубликовал картинку в образе святого
Стало известно, пришла ли Лерчек на оглашение приговора бывшему мужу
Подросток поджигал объекты на железной дороге
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.