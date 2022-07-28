В свердловской ФСИН объяснили идею с замещением IKEA мебелью от заключённых Спикер свердловского главка ФСИН Левченко оценил идею замещать продукцию IKEA мебелью от заключённых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во ФСИН Свердловска объяснили идею заместить продукцию ушедшей из России компании IKEA мебелью от заключенных, пишет «Говорит Москва». Ранее там отметили, что брендовую мебель можно заместить товарами из колоний. Как пояснил спикер свердловского главка ФСИН Александр Левченко, IKEA — просто пример.

Мы предложили бизнес-сообществу размещать в учреждениях ГУ ФСИН оборудование по изготовлению мебели, заказы, инвестировать в эту сферу. У нас есть подобный опыт. IKЕА в данном случае — образное сравнение, которое используют СМИ, — отметил он.

По его словам, ФСИН серьезно занимается мебелью уже много лет. На рынки по всей стране поставляется продукция. Если найдутся новые инвесторы, производство будет расширено. Левченко отметил, что специалистов среди заключенных готовят в профессиональных училищах. Мебель изготавливается практически любая: корпусная, офисная, мягкая, для дома и дачи. В том числе для российских школ, детских садов и больниц.

Ранее представитель Главного управления ФСИН по Свердловской области Иван Шарков сказал, что продукцию шведской компании IKEA, которая ранее покинула российский рынок, можно заменить отечественной мебелью, которую производят заключенные. По его словам, качество будет лучше, а цены ниже.