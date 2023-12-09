Хабаровчанин хотел нанять киллера для раскрывшей его тайну знакомой Baza: директор УК в Хабаровске пытался заказать убийство знакомой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске директор управляющей компании пытался заказать убийство знакомой, которая угрожала сдать его полиции, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, женщина обещала рассказать стражам правопорядка о том, что глава УК, как утверждается, торговал наркотиками.

Как пишут авторы канала, заказчиком выступил 44-летний директор УК «Умный дом», который был судим дважды — в 1999 и 2019 годах. По данным Baza, мужчина обратился к приятелю с предложением убить его знакомую, которая во время ссоры стала угрожать раскрыть тайну.

Мужчина, которому глава УК предложил стать киллером, решил не связываться с убийством и обратился в органы, написала Baza. Подозреваемого, по информации канала, задержали с поличным, в отношении него возбудили уголовное дело о попытке убийства и заключили под стражу. Причастен ли он к торговле наркотиками, предстоит выяснить следователям.

Ранее киллер Александр Пустовалов освободился из колонии строгого режима в Монино. За ним числятся 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области. Изначально он работал сборщиком ритуальных изделий, а после перешел на производство солений.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.