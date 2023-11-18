Убивший 22 человека киллер Саша Солдат вышел на свободу

Фото: Денис Гуков/РИА Новости

Киллер Александр Пустовалов, известный по кличке Саша Солдат, освобожден из колонии строгого режима в Монино, передает РИА Новости. За ним числится 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года.

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области. Изначально он работал сборщиком ритуальных изделий, а после перешел на производство солений.

После армии мужчина мечтал пойти на службу в ОМОН, но попал в Ореховскую ОПГ. На суде он признавался, что главари банды поручали ему самую грязную работу. Своих жертв Пустовалов часто расчленял. Самым громким кейсом в его истории стало убийство коллеги Александра Солоника и его спутницы, финалистки конкурса «Мисс Россия — 1996».

Киллер дважды просил об условно досрочном освобождении в связи с заболеванием, но оба раза ему было отказано. Следующие три года он будет находится под контролем силовиков — дважды в месяц отмечаться в полиции. Также ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу ночью.

В октябре стало известно о задержании скрывавшихся более 20 лет членов организованной преступной группировки «Северские», на счету которой около 30 расправ над людьми. Во время ареста у банды обнаружили около 46 пистолетов и автоматов, 6 тысяч боеприпасов к ним, осколочные гранаты и пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18. Задержанных поместили в СИЗО, им предъявлены обвинения в 10 убийствах, пяти покушениях и в прочих преступлениях.