Губернатор Петербурга не стал снимать ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4012b006-9eb2-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Из-за того что количество заболевших коронавирусом за сутки превышает количество выздоровевших, снимать ограничения в Санкт-Петербурге ещё рано. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

По его словам, Северная столица сейчас вышла на высокий уровень тестирования. На 100 тыс. населения проводят почти 240 тестов, и этот показатель превышает норматив в четыре раза. Беглов также сообщил, что по сравнению с прошлой неделей, заразившихся коронавирусом стало на 7% больше.

Однако общей картины это не меняет. В городе по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.

Требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты остаются. Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется, — приводит его слова «Фонтанка».

Сейчас в Санкт-Петербурге выявили более 13,7 тыс. случаев заражения COVID-19. Лечатся от опасного заболевания сейчас почти 10 тыс. пациентов. Жертвами коронавируса стали 138 человек.

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353 427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118 798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, 92 — за последние сутки. В Москве сейчас 166 473 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53 586 человек, 2034 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ предупредила о риске второго пика заболеваемости COVID-19.