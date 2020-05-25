ВОЗ предупредила о риске второго пика заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/32273eb6-9eae-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас мир проходит середину первой волны коронавируса. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Во время брифинга он отметил, что реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым.

Когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания, — цитирует Райана РИА Новости.

Он отметил, что в глобальном масштабе это может быть справедливым для некоторых стран, но в глобальном масштабе первая волна ещё не прошла. Райан призвал помнить, что коронавирус может в любой момент снова набрать обороты и на подготовку ко второй волне будет несколько месяцев.

Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну, — пояснил он.

По словам директора программы ВОЗ по ЧС, вероятность появления второй волны может быть осложнена сезоном гриппа.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 5,4 млн человек. Жертвами опасного заболевания стали 354 тыс. человек, а более 2,1 млн удалось выздороветь. Сейчас Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Лидером остаются США — 1 643 499 человек, на втором Бразилия — 363 211.

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353 427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118 798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, 92 — за последние сутки. В Москве сейчас 166 473 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53 586 человек, 2034 умерли.

Как писал NEWS.ru, математики оценили вероятность второй волны коронавируса в Москве.