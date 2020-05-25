Математики оценили вероятность второй волны коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/06817ae2-9ea9-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна COVID-19 в столице маловероятна. Такой прогноз сделали специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), проанализировав последние данные.

Председатель научно-технического совета Росатома академик Георгий Рыкованов представил результаты компьютерного моделирования течения нового заболевания в Москве.

Согласно долгосрочному прогнозу, вероятность повторного роста заболеваемости невелика, — заявил учёный.

По его словам, математики, моделируя динамику коронавируса, столкнулись с одной проблемой. Дело в том, что развитие эпидемии представляет собой так называемую цепную реакцию, которую сложно спрогнозировать, так как она мало изучена.

Рыкованов подчеркнул, что поведение каждого индивида влияет на распространение болезни и на меры по сдерживанию, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, вторая волна коронавируса не исключена, но она уже не будет такой неожиданной и драматичной. Об этом рассказал эксперт Центра экономических исследований кандидат экономических наук Агаси Тавадян.