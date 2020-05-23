Эксперт: Москва и Подмосковье уже прошли пик коронавируса

https://static.news.ru/photo/ebcfe602-9d5e-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Подмосковье — пока единственные регионы в России, которые уже прошли пик коронавируса. В остальных субъектах РФ такой пик наступит в течение ближайших пару недель.

Об этом рассказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Основной причиной прохождения пика столичным регионом эксперт назвал значительное увеличение числа тестов, которое позволило выявить и изолировать заболевших на самых ранних стадиях, сообщает РИА Новости.

В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости, — заявил Тавадян.

Долгое плато ожидается в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском регионе. После этого наступит плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Скорее всего, это продлится до конца лета.

Вирус не исчезнет, считает эксперт, он ослабеет и станет обыденностью. Карантин же эффективен только в том случае, если его соблюдают 90% населения. Снижение на 10% показывает только его ощутимость, а на 20% — бесполезность. В России число людей, соблюдавших карантин, было меньше, чем в азиатских странах. Но всё же изоляция позволила притормозить заражение.

Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19, — предложил эксперт.

Вторая волна коронавируса не исключена, но она уже не будет такой неожиданной и драматичной. Изначально прогнозировалось, что количество смертей в мире превысит миллион человек, но эти предположения не оправдались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.