Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле ВСУ Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о новом обстреле ВСУ Шебекино. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина.

В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте, — написал Гладков.

По данным Telegram-канала Baza, в результате обстрела пострадали пять человек.

Губернатор ранее отмечал, что Шебекино попал под обстрел в ночь на 10 января. Были повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЭЛП. О пострадавших не сообщалось.

До этого Гладков заявил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. В результате удара украинских войск повреждения получило нежилое здание. Среди населения пострадавших не было. 9 января жители Белгорода сообщили о работе системы ПВО над городом. В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть дым.

5 января в регионе был продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Гладков уточнил, что данный режим будет действовать до 20 января.