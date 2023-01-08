Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что получило повреждения нежилое здание, среди населения пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля, — пояснил губернатор.

5 января в регионе был продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Гладков уточнил, что данный режим будет действовать до 20 января.

В первые дни 2023 года в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Муром. Были повреждены два жилых дома и автомобиль. Позднее глава региона сообщил, что часть снарядов попала на кладбище, в результате чего были разрушены не менее 15 могил.

В новогоднюю ночь над Белгородом сработала система ПВО. По словам Гладкова, было сбито четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.