Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Муром

Фото: gladkov_vv/vk.com

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел украинских войск, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль.

Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль, — написал Гладков.

Он добавил, что на место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб. Администрация продолжает подомовой обход территорий.

Ранее Гладков рассказал, что в новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. По словам губернатора, было сбито четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.

30 декабря Гладков заявил, что за все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения. Он отметил, что жителей практически не осталось в 15 населенных пунктах, где объявлен режим ЧС муниципального уровня.