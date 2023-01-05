В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Фото: t.me/vvgladkov

В граничащей с Украиной Белгородской области продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, он будет действовать еще две недели — до 20 января.

Желтый уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января, — написал Гладков.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.

Ранее 2 января белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром — были повреждены два жилых дома и автомобиль. Позднее стало известно, что при обстреле села Мурома часть снарядов попала на кладбище. В результате атаки были повреждены не менее 15 могил.

Также Гладков рассказал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждено частное владение.