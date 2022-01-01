Гладков: система ПВО сработала над Белгородом, сбито четыре снаряда РСЗО

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом районом сработала ПВО, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, выпущенные из РСЗО. По предварительной информации, местные жители не пострадали, заявил Гладков. Повреждения получили частные дома в селе Новая Нелидовка, а также в городе Шебекино, сообщил глава региона.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито четыре снаряда РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. <...> В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — выбиты окна, повреждены двери и фасады. Также повреждено газоснабжение, — написал Гладков.

Ранее, 30 декабря, Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Вязовое Краснояружского района. Обошлось без жертв и пострадавших, в результате падения снаряда повреждения получил частный дом многодетной семьи, которую переселили в безопасное место, докладывал губернатор.

В прошлый раз ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом 29 декабря. Гладков сообщал, что жители не пострадали, при этом один из фрагментов сбитого снаряда упал на развязку дороги Комсомольский — Майский, загорелась сухая трава, но ее быстро потушили.