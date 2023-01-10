Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Шебекино

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области

В ночь на 10 января под обстрел попал город Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЭЛП. Пострадавших нет, полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.

Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. <...> В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах, — сказано в сообщении.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. В результате удара украинских войск повреждения получило нежилое здание. Cреди населения пострадавших нет. 9 января жители Белгорода сообщили о работе системы ПВО над городом. В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть дым.

5 января в регионе был продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Гладков уточнил, что данный режим будет действовать до 20 января.

В первые дни 2023 года в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Муром. Были повреждены два жилых дома и автомобиль. Позднее глава региона сообщил, что часть снарядов попала на кладбище, в результате чего были разрушены не менее 15 могил.