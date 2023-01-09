Жители Белгорода сообщили о работе ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Жители Белгорода сообщили о работе системы ПВО над городом. По данным Telegam-канала «Жесть Белгород», в 10:10 (время совпадает с мск) в населенном пункте раздался хлопок. В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть дым. Комментариев от местных властей пока нет.

Как сообщил Telegram-канал «ЧП Белгородская область», сотрудники оперативных служб устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. В результате удара украинских войск повреждения получило нежилое здание. Cреди населения пострадавших нет.

5 января в регионе был продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Гладков уточнил, что данный режим будет действовать до 20 января.

В первые дни 2023 года в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Муром. Были повреждены два жилых дома и автомобиль. Позднее глава региона сообщил, что часть снарядов попала на кладбище, в результате чего были разрушены не менее 15 могил.