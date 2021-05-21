«Грядут перемены»: Беглов без усов стал мемом

https://static.news.ru/photo/9b166d92-ba33-11eb-ac6b-96000091f725_660.jpg Александр Беглов, стоп кадр из видео Фото: youtube.com/user/fontankaRU

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов появился на публике без усов. Журналисты «Фонтанки» связали это с прошедшим 19 мая днём рождения политика, а пользователи Twitter сделали из этого события повод для шуток. Глава региона стал героем мемов, в том числе о грядущих переменах.

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В новом образе глава города появился на выставке инновационного транспорта. Беглов уже сбривал усы в 2017 году, когда приехал в Петербург сразу после вступления в должность полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу.

Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина отказалась комментировать журналистам «Подъёма» новый имидж начальника. Она заявила, что не будет «сплетничать на эту тему».

В 2018 году усы сбривал другой российский политик — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснял, что сделал это после спора с дочерью. В том же году усы сбрил проигравший выборы президента Павел Грудинин, который также поспорил на них, но с интервьюером Юрием Дудём.