Грузовик раскидал почти десяток машин при ДТП в Санкт-Петербурге Не менее восьми человек пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По меньшей мере восемь человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика на севере Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. По предварительной информации, грузовик вылетел на полосу встречного движения, а затем на тротуар, перед этим протаранив несколько машин.

Сообщается, что столкнулись 11 автомобилей, пострадали восемь человек, один из них в тяжелом состоянии. Детей в машинах не было. Авария произошла на пересечении улицы Легковая и Комендантского проспекта.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.

До этого в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.