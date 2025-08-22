Группа подростков подожгла 12-летнего мальчика

В Алтайском крае группа подростков случайно подожгла 12-летнего мальчика, они хотели избавиться от следов разлитого из мопеда бензина, сообщает региональное СУ СК России. По его данным, мальчика с ожогами 30% тела госпитализировали.

По информации следствия, все произошло 20 августа в поселке имени Мамонтова в Поспелихинском районе, когда дети сливали бензин из мопеда, стоящего в гараже. В какой-то момент горючее разлилось на пол и одежду одного из подростков.

Испугавшись, что взрослые заметят разлив бензина, несовершеннолетние подожгли его. При этом одежда подростка также загорелась. С ожогами 30% тела потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальное наказание по ней — арест на полгода или ограничение свободы на три года.

Ранее сообщалось, что в селе Чаши Курганской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и полуторагодовалый ребенок. По данным следствия, в процессе игры со спичками дети подожгли диван. Родители быстро потушили пламя, но диван продолжал тлеть, и ночью мебель снова загорелась, вследствие чего произошло возгорание дома.