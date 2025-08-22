Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:37

Политолог оценил сотрудничество России и Индии по нефти

Политолог Станкевич: сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать, заявил 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, Нью-Дели не прогнулся под давлением Вашингтона.

Сотрудничество будет нарастать, никуда Индия не уйдет от импорта нефти. <…> Поэтому чуть-чуть проседает, но все равно Индия держит марку, никуда не уходит и торговля будет продолжаться, — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что индийской стороне предоставлена скидка на российскую нефть в размере 5%. Причем у Нью-Дели фактически нет других вариантов поставок.

До того стало известно о срыве запланированного визита американских торговых переговорщиков в Индию. Встреча должна была состояться с 25 по 29 августа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами.

политологи
Россия
Индия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
В США объяснили, как Зеленский подставил Украину одним решением
В Европе просят защитить «Дружбу» от Украины
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.