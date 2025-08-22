Политолог оценил сотрудничество России и Индии по нефти Политолог Станкевич: сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать

Сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать, заявил 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, Нью-Дели не прогнулся под давлением Вашингтона.

Сотрудничество будет нарастать, никуда Индия не уйдет от импорта нефти. <…> Поэтому чуть-чуть проседает, но все равно Индия держит марку, никуда не уходит и торговля будет продолжаться, — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что индийской стороне предоставлена скидка на российскую нефть в размере 5%. Причем у Нью-Дели фактически нет других вариантов поставок.

До того стало известно о срыве запланированного визита американских торговых переговорщиков в Индию. Встреча должна была состояться с 25 по 29 августа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами.