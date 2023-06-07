«Гостиниц нет»: в Магадане внезапно приземлились более 200 индийцев В Магадане экстренно сел лайнер, летевший из Индии в США

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолет авиакомпании Air India

В аэропорту Магадана 6 июня запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании Air India, который летел из Индии в сторону Сан-Франциско, передает Telegram-канал «ПУЛ Z 49». Из-за неисправностей, которые не позволяли иностранцам вылететь в США, 232 пассажира и 11 членов экипажа разместились в местной школе на матрасах. Места в единственной гостинице выделили только пассажирам с детьми. Губернатор региона признал, что город оказался не очень удобным для зарубежных гостей.

Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму [на посадочной полосе] — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице, — рассказал Носов.

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Губернатор отметил, что к ремонту дорожного полотна аэродрома приступят уже в июне. К тому же, сейчас рядом с аэропортом идет строительство нового аэровокзального комплекса. Строительство должно завершиться уже в 2024 году.

В транспортной прокуратуре региона сообщили, что резервный самолет для граждан из США прибудет в Магадан только 8 июня. В городской мэрии отметили, что не могут обеспечить для иностранных гостей культурную программу и показать город, поскольку у них нет виз. Согласно правилам, они должны находится в салоне самолета, но власти, учитывая условия, разместили их школе под контролем пограничников. Последние уже прибыли на территорию образовательного учреждения. На месте посадки их не было, поскольку аэропорт не является международным.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кадалы в Чите собаки выбежали на взлетно-посадочную полосу и помешали приземлиться пассажирскому самолету. Пилотам Ан-2 пришлось уйти на второй круг, чтобы посадить воздушное судно.