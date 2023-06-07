Собаки помешали пилотам посадить самолет в Чите SHOT: в аэропорту в Чите выбежавшие на взлетную полосу собаки помешали приземлиться самолету

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В аэропорту Кадалы в Чите собаки выбежали на взлетно-посадочную полосу и помешали приземлиться пассажирскому самолету, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, пилотам Ан-2 пришлось уйти на второй круг, чтобы посадить воздушное судно. Пострадавших нет.

По данным SHOT, инцидент произошел 7 июня около 8:00 (2:00 мск) в международном аэропорту Кадалы. Экипаж самолета Ан-2 региональной авиакомпании «Аэросервис» летел из забайкальского села Кыра. Как именно собаки оказались на взлетной полосе, не уточняется.

Ранее самолет ATR-72 авиакомпании Utair, совершавший рейс из Барнаула в Тюмень, напротив, не смог подняться в воздух из-за собак на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры были вынуждены дожидаться, пока животные сами покинут ВПП или их разгонят.

До этого самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Жуковского в Таджикистан, экстренно ушел на посадку после столкновения с птицей. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно в аэропорту Домодедово.