Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел после столкновения с птицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Жуковского в Таджикистан, экстренно ушел на посадку после столкновения с птицей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Сообщается, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Домодедово.

Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром Домодедово, — сказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что самолет благополучно приземлился, все пассажиры отправлены на резервном борту в пункт назначения.

В конце июня транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. На месте крушения возникло сильное возгорание. Всего на борту находилось 10 человек, семь из которых были госпитализированы. Позже стало известно о четырех погибших.