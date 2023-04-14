Собаки задержали авиарейс Барнаул — Тюмень Самолет маршрута Барнаул — Тюмень не смог взлететь из-за собак на взлетно-посадочной полосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, совершавший рейс из Барнаула в Тюмень, не смог подняться в воздух из-за собак на взлетно-посадочной полосе. Как сообщает «МегаТюмень», пассажиры были вынуждены дожидаться, пока животные сами покинут ВПП или их разгонят.

Экипаж получил сообщение о наличии собак на взлетно-посадочной полосе, взлет был прерван. После повторного осмотра полосы и доклада об отсутствии посторонних предметов судно смогло взлететь, — пишет издание.

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля в 17:45 мск.

Ранее стало известно о полете российского пассажирского самолета, выполнявшего рейс Сочи — Сургут, с треснувшим на высоте стеклом в кабине пилотов. Командир сообщил о неполадке только после приземления в аэропорту назначения.

Также сообщалось о пассажире московского аэропорта Шереметьево, едва не опоздавшем на самолет из-за того, что не мог включить ноутбук, который его сын попросил привезти с собой в Тюмень. Сотрудники потребовали от мужчины включить гаджет, но тот не знал, как это сделать. Тогда работники, сославшись на приказ Минтранспорта № 227, сказали, что не могут пропустить его на рейс.