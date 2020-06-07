Глава района в Оренбуржье уволился после истории с изъятием детей

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Глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее он подписал постановление об изъятии из многодетной семьи четверых детей из-за аварийного состояния дома.

Глава Домбаровского района Валерий Иванович Швиндт уволился по собственному желанию, — сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.

В правительстве региона подчеркнули, что увольнение главы района связано с нашумевшей историей об изъятии детей, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Швиндт показал «полное невладение темой».

К этой истории уже подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал помочь семье создать достойные жилищные условия и трудоустроить отца семейства.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Оренбургской области проводит проверку после информации об изъятии детей из многодетной семьи в посёлке Тюльпанный. Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей. Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.

Многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.