В Оренбуржье проверяют причину изъятия детей из многодетной семьи

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку после информации об изъятии детей из многодетной семьи в посёлке Тюльпанный.
Проверка организована 25 мая по поступившим обращениям и информации, полученной в результате мониторинга Сети интернет, — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей.
Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.
Как ранее писал NEWS.ru, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.
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