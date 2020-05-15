В Оренбуржье проверяют причину изъятия детей из многодетной семьи

https://static.news.ru/photo/7f2d5832-a339-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку после информации об изъятии детей из многодетной семьи в посёлке Тюльпанный.

Проверка организована 25 мая по поступившим обращениям и информации, полученной в результате мониторинга Сети интернет, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей.

Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.

Как ранее писал NEWS.ru, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.